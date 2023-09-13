Isparta’da gözaltına alınan 22 hırsızdan 10'u tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son bir ay içerisinde 10 ev, 3 iş yeri, 1 oto, 11 elektrikli bisiklet, 8 motosiklet ve 5 açıktan olmak üzere toplam 38 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olayları gerçekleştiren 22 şahıs yakalanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olaylarına konu 52 bin lira değerinde elektrikli bisiklet, bakır kazan, ev eşyaları ve elektronik malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.