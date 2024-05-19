Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay, Yalvaç ilçesine bağlı Pazar Yukarı Mahallesi Mescit Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Halil Y. (37) kontrolündeki 26 AJB 141 plakalı Ford marka otomobil ile Çeşme Sokak'tan caddeye kontrolsüz giriş yapan Ali S. (65) kontrolündeki 35 TFB 35 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

Kazada 26 AJB 141 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.