Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 çocuk yaralandı.

Olay, Yalvaç ilçesine bağlı Pazar Yukarı Mahallesi Mescit Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Halil Y. (37) kontrolündeki 26 AJB 141 plakalı Ford marka otomobil ile Çeşme Sokak'tan caddeye kontrolsüz giriş yapan Ali S. (65) kontrolündeki 35 TFB 35 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

aw207984-01.jpgKazada 26 AJB 141 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan B.A. (10) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

aw207984-02.jpgÖte yandan, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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