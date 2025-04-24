Isparta’da kaynak faciası: Kıvılcım yangın çıkardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kaynak faciası: Kıvılcım yangın çıkardı

Isparta’da bir evde yapılan kaynaktan çıkan kıvılcım yangın çıkardı. Odunluğa sıçrayan kıvılcım bir anda odunları tutuşturdu. İtfaiyeye yangına müdahale etti.

Isparta'da kaynak makinesinin çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar yan taraftaki odunluğu yaktı. Odunluk yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 11.30'da sıralarında Gülcü Mahallesi 119. cadde üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak çalışması sırasında kıvılcımların sıçraması sonucu yan taraftaki odunlukta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda odunluğun bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Isparta’da kaynak faciası: Kıvılcım yangın çıkardı

Isparta’da kaynak faciası: Kıvılcım yangın çıkardı

Isparta’da kaynak faciası: Kıvılcım yangın çıkardı

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