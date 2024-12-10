Isparta’da kaza: Virajı alamayarak bahçeye uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kaza: Virajı alamayarak bahçeye uçtu

Isparta’nın Eğridir ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek virajdan bahçeye uçtu. Sürücü belgesi olmadığı öğrenilen S.B isimli kişi, ekipler tarafından yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Eğirdir ilçesi Barla-Eğirdir kara yolunda saat 15.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. (18) idaresindeki 32 NA 218 plakalı Volvo marka araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı ve bahçeye uçtu.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemelerde sürücü Sinan B.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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