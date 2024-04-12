Isparta’da 'kız meselesi' kavgası: Etrafa ateş açtı

Kaynak: İHA
Isparta’da 'kız meselesi' kavgası: Etrafa ateş açtı
Isparta’da iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 genç av tüfeği ile vurularak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiler kapsamında, Mehmet S. (17) ile Osman Can Ç. (17) arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Osman Can Ç. av tüfeği ile etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İbrahim Ç. (22) ayaklarından, Mehmet Arda T. (11) sol el ve ayağından, Hasan E. (12) ise sağ baş parmağından yara aldı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan jandarma ekipleri Mehmet S. ve Osman Can Ç.’nin yakalanması için gerekli çalışmalar başlattı.

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