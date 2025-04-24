Isparta'da kontrolden çıkan otomobil tabelaya çarptı!

Kaynak: İHA
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil tabelaya çarptı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta-Konya Akşehir Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 32 YB 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şarampole sürüklendi. Kazada sürücü H.B. ile yolcu olarak bulunan E.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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