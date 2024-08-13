Isparta’da kumar ve fuhuş operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kumar ve fuhuş operasyonu

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, düzenlediği bir operasyonda kumar oynamaktan 4 kişiye para cezasası uyguladı ve 1 kişiye kumar oynamak için yer sağlama suçundan adli işlem başlattı.

Piri Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir dernekte gerçekleştirilen denetimde, kumar oynandığı tespit edildi. Ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL para cezası verdi. Kumar oynamak için yer sağladığı belirlenen 1 kişi hakkında ise 31 bin 200 TL para cezası kesilerek, el konuldu. Bunun yanı sıra, 3 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda fuhuş yapan 7 kişiye toplam 91 bin 840 TL para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında, 227 iş yeri denetlendi ve 3 iş yerine mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi.

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