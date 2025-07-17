Isparta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Isparta’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya karayolu üzerindeki 101. Çevreyolu Caddesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil S. idaresindeki DU MY 1808 yabancı plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Ali K. yönetimindeki 32 SD 297 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Lima Suna S. ile traktör sürücüsü Ali K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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