Isparta’da otomobil tomrukların üzerinden arsaya uçtu

Kaynak: İHA
Isparta’da otomobil tomrukların üzerinden arsaya uçtu

Isparta’da otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 3 metre yükseklikten toprak zemine uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.35 sıralarında Sanayi Mahallesi 105. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Ç. yönetimindeki 32 DC 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı ve yaklaşık 3 metre yükseklikten tomrukların olduğu alandan toprak zemine düştü. Kazada, sürücü Dilek Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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