Isparta’da patpat devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İHA
Isparta’da patpat devrildi: Ölü ve yaralılar var

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde seyir halindeyken devrilen patpat kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, küçük çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Eyüpler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olkan Turan yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarparak devrildi.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Necla Turan (36) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Olkan Turan ile 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü Olkan Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Necla Turan ve Olkan Turan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, küçük çocuğun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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