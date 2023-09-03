Isparta’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden Tokmacık köyünde yollar göle döndü ve bir evde su baskını yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlçede su baskını yaşanan evde

Ayrıca yine Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazaraşağı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Süleyman Akgün Kavşağı'nda, aşırı yağıştan dolayı yol çöktü. Ceyhun Mustanoğlu'na ait plakalı araç yol çökmesi sonucu asfalta gömüldü. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç, bölgeye gelen çekici tarafından kurtarıldı.