Isparta’da şantaj operasyonu: 2 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’da şantaj operasyonu: 2 tutuklama

Isparta'da yaşanan şantaj olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da yaşanan şantaj olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital delillere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülistan Mahallesi'nde 3 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen şantaj olayıyla ilgili yürüttükleri soruşturma kapsamında bir takım operasyonlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 23 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, A.A. ve A.S.A. isimli şüphelilerin adresleri ve araçlarında arama yapıldı. Operasyon sırasında dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 Ocak 2025 tarihinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. ve A.S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Son Haberler
Köpekler arama-kurtarma çalışmaları için Konya'ya hareket etti
Köpekler arama-kurtarma çalışmaları için Konya'ya hareket etti
Bilinçaltının sır perdesi aralanıyor: Bilim insanları rüyaları tercüme etti
Bilinçaltının sır perdesi aralanıyor: Bilim insanları rüyaları tercüme etti
Uzmanlar ve bilim yangınlardan kaçışta hayvanların bu detayını tartışıyor
Uzmanlar ve bilim yangınlardan kaçışta hayvanların bu detayını tartışıyor
Bilimde devrim oluşturacak beton keşfi! Geleceğin yolları
Bilimde devrim oluşturacak beton keşfi! Geleceğin yolları
AKP genç seçmenleri o partiye kaybetti. Anket sonuçları ortaya çıktı
AKP genç seçmenleri o partiye kaybetti. Anket sonuçları ortaya çıktı