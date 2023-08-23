Isparta’da sondaj kuyusuna düşen çocuk 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Isparta’nın Atabey ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, tarlada bulunan su sondaj kuyusuna düştü.

KAYNAK: AA
Isparta’da sondaj kuyusuna düşen çocuk 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Çocuğu kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından çocuğa ulaştı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kuyuya düşen çocuk için seferberlik

Olay, Harmanören köyünde meydana geldi. Yamaç Metin adlı çocuk, ailesiyle birlikte gittiği tarım arazisinde oyun oynarken su sondaj kuyusuna düştü. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarma çalışması 5 saat sürdü

Ekipler, iş makinasıyla kuyunun yan tarafını kazarak çocuğa ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda çocuk kurtarıldı. Çocuk, alkışlar arasında ambulansa taşındı. Çalışma sırasında çocuğun annesinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Kurtarılan Yamaç Metin, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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