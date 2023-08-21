Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde 12 şahsın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve saksılar içerisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

aw013108-02.jpgOperasyonda 152 gram kubar esrar, 124 adet uyuşturucu hap, 30 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 12 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen malzemelere el konuldu.

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