Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma yapıldı.

1 bir şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 1 şüpheli şahıs ile birlikte 215 gram esrar ve 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şahsın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.