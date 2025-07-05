Isparta’da uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Isparta’da uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Isparta'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyoda 6 parça halinde bin 6 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı.

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