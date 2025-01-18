Isparta’daki hırsızlık olayı çözüldü! Baba ve oğlu gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Isparta’daki hırsızlık olayı çözüldü! Baba ve oğlu gözaltına alındı

Isparta jandarması bir vatandaşın şikayeti üzerine bir bağ evine düzenledikleri operasyonda tarım aletlerini çaldıkları iddia edilen baba ve oğlunu gözaltına aldı. Jandarma zanlılara ait yerde yaptıkları aramada çalınan tarım aletlerini buldu.

Olay, 14 Ocak 2025 tarihinde Isparta-Eğirdir Karayolu üzerinde yer alan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. isimli vatandaş, bağ evinden yaklaşık 200 bin Lira değerindeki tarım aletleri ve ev eşyalarının çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin H.Ç. ve E.Ç. isimli baba-oğul olduğunu tespit etti.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

16 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin Isparta İl Merkezi ve Gelendost ilçesindeki adreslerinde yapılan aramalarda, mağdura ait çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Satılan diğer malzemelerin izine Gelendost ilçesinde satışı yapılırken ulaşıldı ve bu malzemeler de satın alan kişiden alınarak mağdur R.Y.'ye teslim edildi.

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BABA-OĞUL TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

H.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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