Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Yalvaç ilçesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 YB 203 plakalı otomobil, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 32 ACJ 510 plakalı otomobile ve park halindeki 34 BBS 11 plakalı araca çarptı.

aw085323-02.jpgÇarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Azizhan Y. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw085323-04.jpg Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

aw085323-05.jpgPolis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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