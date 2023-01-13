﻿İspir Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İspir Belediyesi, bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

*18 yaşını tamamlamış olmak

*Erkek Adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak

*En az %40 sürekli engelli raporuna sahip olmak

*Kamu haklarından mahrum olmamak

*En az 1 yıldır Erzurum/İspir sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*T.C. Kimlik Kartı

*Diploma veya mezuniyet belgesi

*2 adet fotoğraf

*Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Adli sicil kaydı (e-devlet ten alınabilir)

*Engelli raporu

*Nüfus kayıt örneği (e-devlet ten alınabilir)

*Ikametgah(e-devlet ten alınabilir)

NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde başvurular kabul edilmeyecektir.