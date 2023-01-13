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İspir Belediyesi işçi alacak

İspir Belediyesi, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:42
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İspir Belediyesi temizlik görevlisi alacak

İspir Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İspir Belediyesi, bünyesinde temizlik görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 18 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
*18 yaşını tamamlamış olmak
*Erkek Adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak
*En az %40 sürekli engelli raporuna sahip olmak
*Kamu haklarından mahrum olmamak
*En az 1 yıldır Erzurum/İspir sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*T.C. Kimlik Kartı
*Diploma veya mezuniyet belgesi
*2 adet fotoğraf
*Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
*Adli sicil kaydı (e-devlet ten alınabilir)
*Engelli raporu
*Nüfus kayıt örneği (e-devlet ten alınabilir)
*Ikametgah(e-devlet ten alınabilir)
NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde başvurular kabul edilmeyecektir.

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