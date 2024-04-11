'İsraf haramdır' diyen belediye başkanının ilk icraatı! Göreve gelir gelmez son verdi

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak giren Halil İbrahim Özgün, 32.693 oy alarak belediye başkanı seçildi. Özgün'ün ilk icraatı makam araçlarıyla ilgili oldu.

Halil İbrahim Özgün, zor günler geçiren halkının yanında olduğunu göstermek adına makam araçlarını satışa çıkardı. Kendinden önceki başkanın kullandığı kiralık lüks aracı da iade eden Özgün, 'israf haramdır' anlayışıyla böyle bir davranışta bulunduğunu söyledi. Özgün, görev süresi boyunca şahsi aracını kullanacağını söyledi.

"BEN DAHİL HİÇ KİMSE MAKAM ARACINA BİNMEYECEK"

Deprem bölgesinde yaşamanın anlayışıyla tasarrufa gitmeleri gerektiğini ifade eden Özgün, “Böyle olunca da bizim tasarrufa gitmemiz gerekiyor. Tasarrufa gitmek ve bir ahlaki çerçeve oluşturmak adına arkamda gördüğüm 5 makam aracını satmaya karar verdik. Ben dahil hiç kimse makam aracına binmeyecek. Ben belediye başkanı olarak kendi aracıma bineceğim. Ben bu düşüncemi duyurduktan sonra bu araçları satıp daha yeni ve lüks alacağım mı düşünenler olmuş olabilir kesinlikle makam aracı almayacağız. Makam aracına binilmeyecek” dedi.

"BİZ İSRAF YAPMAYACAĞIZ"

Satılan araçların yerine yenilerinin alınmayacağını ifade eden Başkan Özgün, “Biz burada ahlaki bir çerçeve oluşturuyoruz. Satılacak araçların ekonomik değerinin ve getirisinin dışında bir ahlaki çerçeve belirliyoruz. İnsanların tevazuyla yaşaması gerekiyor, tasarrufa dikkat etmesi gerekiyor. İsrafın haram olduğunu düşünenlerdeniz. İsrafın; hem ahlaki olmadığını, hem de haram olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda biz israf yapmayacağız, makam araçları noktasında da elbette görevin gerektiği şekilde binilebilir ama biz burada deprem bölgesinde olmamız hasebiyle daha çok dikkat ediyoruz. Bu nedenle ben görev sürem boyunca kendi aracıma bineceğim, belediye başkan yardımcılarımız ya da herhangi birimdeki personel makam aracına binmeyecek. Buradaki 5 aracı satıyoruz, daha önceki belediye başkanımızın da bindiği yeni ve lüks kiralık aracı da iade ettik. Yeni bir araç kiralamayacağım, bunların yerine daha yenilerini ve lükslerini de almayacağım. Makam aracını tamamen ortadan kaldırdık. Bunun örnek olmasını istiyorum. Türkiye’de Defne Belediyesi özelinde değil de her anlamda tasarrufa gitmek gerekiyor” diye konuştu.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, depremin yaralarını sarmak için de canla başla çalışmaları gerektiğini belirtti. Özgün, “Geçmiş dönem belediyemizle ilgili halkımızın tepkileri vardı, sandıkta çıkan sonuçla da gerekli mesajı aldık. Bu noktada mesajı anladığımızı ifade ettik ve saygılarımızı sunduk. Son karar verici seçmendir, bu anlamda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Defne ilçemiz 6 Şubat depreminin en çok yıktığı kentlerden biri oldu. Hatta en çok yıkılan kent oldu diyebiliriz. Bu anlamda çok çalışmamız ve çok üretmemiz gerekiyor” dedi.