İsrail 19 Filistinliyi serbest bıraktı: Her yerimize vurdular, elektrik verdiler

İsrail Ordusu tarafından serbest bırakılan Filistinliler sağlık sorunlarından dolayı El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Serbest bırakılanlardan 31 yaşındaki Saeed Abu Tafa yaptığı açıklamalarda İsrail askerlerinin kendilerine işkence yaptıklarını ve vücutlarına elektrik verdiklerini belirtti:

Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir. İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin de yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.