İsrail, 60 günlük ateşkesi kabul etti! Trump: Umarım Hamas da kabul eder

Trump, ateşkes süresince tüm taraflarla birlikte çalışarak savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların süreceğini açıkladı.

“UZUN VE VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI”

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle “uzun ve verimli” görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu temaslar sonucunda İsrail’in, Gazze’de 60 günlük bir ateşkes sürecini kabul ettiğini ifade etti.

KATAR VE MISIR’DAN HAMAS’A “NİHAİ TEKLİF”

Trump, ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan Katar ve Mısır’ın, Hamas’a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti. “Orta Doğu’nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak.” açıklamasında bulundu.

“GAZZE'DE ATEŞKESİ GELECEK HAFTA BEKLİYORUZ”

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada Gazze'de ateşkesin yakında sağlanmasını umduğunu, gelecek hafta gerçekleşmesini beklediklerini söylemişti. Esirlerin geri getirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirtmişti.

İRAN VE NÜKLEER TESİSLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Trump, açıklamasında ABD’nin İran’daki bir hedefe düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu saldırının artık “yok etme” tanımıyla anılabileceğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), saldırının yapıldığı bölgeye girilemeyeceğini bildirdiğini aktardı.

“TİMSAH ALCATRAZ” TUTUKEVİ VE GÖÇMENLER

ABD Başkanı Trump ayrıca, “Timsah Alcatraz” adı verilen ve düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni tutukevi hakkında da bilgi verdi. Trump, buraya getirilen göçmenlere “timsahlardan nasıl kaçacaklarını” öğreteceklerini belirtti. Göçmenlere çapraz koşmaları gerektiğini söyleyen Trump, “Düz bir çizgide koşmayın. Böyle koşun. Böyle koşarsanız şansınız yüzde 1 artar.” ifadelerini kullandı.