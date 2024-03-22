İsrail ABD'ye rest çekti. ‘Tek başımıza gireriz’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeden sonra görüntülü bir mesaj yayımladı.

"ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" vurgulayan Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" ifade etti.

"GEREKİRSE TEK BAŞIMIZA GİRERİZ”

Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim" ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DEKİ MİSYON TAMAMLANMALI”

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde İsrail’i ziyaret eden Blinken ile görüştüğünü söyledi.

ABD'nin, İsrail'e verdiği destekten dolayı Blinken'a minnettarlığını ifade ettiğini aktaran Gantz, 7 Ekim saldırılarından sonra "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanmasının gerektiğini" Blinken’e ilettiğini belirtti.

İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım için insani çözümler sunmaya devam edeceğini ancak bu yardımların Hamas'ın eline geçmemesini de sağlayacağını da sözlerine eklediğini belirten Gantz, "bölgesel güvenlik ve istikrarı" konusunu görüştüklerini vurguladı.

BLINKEN’DAN SERT UYARI

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Blinken, Netanyahu ile savaş kabinesiyle toplantısında İsrailli muhataplarını "sert bir şekilde" uyardı.

Blinken, toplantıda İsrail'in güvenliğinin ve dünyadaki yerinin tehlikede olduğuna dikkat çekerek, "Çok geç olana kadar bunu fark edemeyebilirsiniz" uyarısında bulundu.

Mevcut gidişatla devam edildiği ve savaş sonrasına dair net bir plan yapılamadığı takdirde İsrail'in başa çıkamayacağı büyük bir ayaklanmayla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunan Blinken, "Tutarlı bir plana ihtiyacınız var yoksa Gazze'de sıkışıp kalacaksınız" diye konuştu.

Blinken, İsrail'in mevcut yöntemleri izlediği takdirde "Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde tutacağını veya anarşinin ortaya çıkacağını" belirtti.

Kaynağa göre, Netanyahu ise Blinken'ın sözleri üzerine, "On yıllarca işimiz başımızdan aşkın olacak" yanıtını verdi.