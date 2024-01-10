İsrail alarma geçti: Hastanelere talimat verildi

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son günlerde İsrail’in kuzey kesimde gerilimin artması nedeniyle hastanelere binlerce yaralıyı kabul etmeye hazırlanma talimatı verdi.

Bakanlık, İsrail’in kuzeyinde yer alan Safed'deki Ziv Hastanesi’nden ve Nehariya'daki Celile Tıp Merkezi’nden "ıssız ada moduna", yani günlerce tıbbi malzeme, ilaç ve yiyecek olmadan kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını istedi.

Ayrıca kuzeydeki hastanelerden birkaç saat içinde acil durum moduna geçebilmeleri ve gerekirse yaralıların yalnızca sığınaklarda kabul edilmesini sağlamak için yüzde 50 doluluk oranını korumaları istendi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin yaralandığı veya yedek hizmete katılmak zorunda kaldığı bir duruma karşı hazırlık yapıyor ve bu nedenle yurt dışından yedek doktor getiriyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov da İsrail'deki tüm hastanelere, gerekli olması durumunda 24 saat içinde acil durum moduna geçebilecek şekilde hazırlıklı olmaları konusunda talimat verdi.

Buna göre hastaneler zorunlu hallerde barınaklara taşınacak, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilecek ve çok sayıda yaralıyı kabul etmeye hazır bir şekilde bekleyecek.

Dünyanın farklı yerlerinde "gönüllü olarak İsrail'e yardım etme isteklerini dile getiren" yaklaşık 7 bin Yahudi doktor bulunuyor ve gerekirse yardım için bu doktorların İsrail'e gelmeleri istenecek.

İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, 8 Ocak'ta da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'i etkisiz hale getirmesinin ardından İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.