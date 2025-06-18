İsrail, Almanya'yı da böldü: Başbakanın açıklamasına tepki yağdı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Kanada’daki G7 Zirvesi sırasında bir ZDF röportajında İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonları "hepimiz adına yapılan bir zorunluluk" olarak tanımlaması, Filistin cephesinde ciddi tepkilerle karşılandı. Bu açıklamalar, bölgede adil ve kalıcı bir barışın tesisi için verilen mücadeleyi sekteye uğratabilecek bir dilin kullanıldığı endişesini doğurdu.

MERZ'İN SÖZLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merz, İsrail’in operasyonlarını "cesur" olarak nitelendirirken, İran rejiminin terör eylemlerini sürdürme ve nükleer silah elde etme potansiyeline karşı bir önlem olarak gördüğünü belirtti. Ancak bu ifadeler, Filistin halkı ve onların uluslararası destekçileri tarafından, Ortadoğu’daki temel sorunların göz ardı edildiği ve mevcut güç dengesizliğinin pekiştirildiği şeklinde yorumlandı. Filistinliler, İsrail’in eylemlerinin sıkça uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve sivillere yönelik ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, bu tür bir söylemin bölgedeki çatışmayı daha da derinleştirdiğinden endişe ediyorlar.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) içinde dahi Merz’in sözlerinin "rahatsız edici" bulunması, bu açıklamaların yalnızca belirli bir siyasi görüşü değil, daha geniş bir yelpazeyi rahatsız ettiğini gösterdi. Yeşiller Partisi’nden Luise Amtsberg gibi figürler, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaların öncelikli olması gerektiğini belirterek, Başbakan’ın kullandığı dilin olumsuz etkilerine işaret ettiler. Filistinliler için bu durum, uluslararası arenada adalet arayışlarının ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ULUSLARARASI HUKUK VE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİLERİ

Merz’in yaklaşımı, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ve Sol Parti gibi muhalif kanatlar tarafından uluslararası hukuk prensipleriyle çelişen bir tutum olarak değerlendirildi. BSW lideri Sahra Wagenknecht, bu açıklamaların "uluslararası hukuka aykırı bir saldırıyı meşrulaştırdığını" öne sürerek, Almanya’nın geleneksel dış politika tutumundan sapma riski taşıdığını savundu. Bu eleştiriler, özellikle Filistin topraklarındaki işgalin ve insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk açısından ele alınış biçimiyle ilgili süregelen kaygılarla örtüşüyor.

Filistinliler ve onları destekleyenler için Merz’in sözleri, Batılı liderlerin Ortadoğu’daki olaylara sıkça "çifte standart" yaklaşımıyla yaklaştığına dair yaygın bir algıyı pekiştirdi. Bir yanda uluslararası hukukun üstünlüğünden bahsedilirken, diğer yanda İsrail’in askeri eylemlerine meşruiyet kazandıran ifadeler kullanılması, güven kaybına yol açıyor. Bu durum, bölgede kapsamlı ve adil bir çözüm bulma umutlarını zayıflatırken, diplomatik kanallara olan inancı da sarsıyor.

SİVİL TOPLUM VE BARIŞ ARAYIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yeşiller Partisi’nden Anton Hofreiter, Merz’in kelime seçimini "beceriksiz" bulduğunu dile getirirken, sivillerin çatışmalardan nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Filistin halkı için bu, sadece siyasi bir söylem değil, doğrudan yaşamlarını ve güvenliklerini etkileyen bir mesele. Bölgedeki acıların devam ettiği bir ortamda, bu tür açıklamalar, barış aktivistlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarına gölge düşürüyor.

Almanya’daki İran diasporası gibi Merz’in açıklamalarına tepki gösteren diğer gruplar da, "kirli işi" yapanların siyasi liderler değil, baskı altında yaşayan halklar olduğunu vurguladılar. Bu perspektif, çatışmaların asıl mağdurlarının siviller olduğu ve siyasi söylemlerin bu gerçekliği göz ardı etmemesi gerektiği çağrısını yansıtıyor.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin bile Merz’in ifadelerini "saygısız ve Almanya’nın itibarına zararlı" olarak nitelemesi, bu açıklamaların uluslararası algı üzerindeki olumsuz etkilerini gösteriyor. Filistinliler için bu tür beyanlar, uluslararası toplumdan beklenen adalet ve destekten uzaklaşma anlamına geliyor.

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DİPLOMATİK DİL HATA AFFETMİYOR

Merz’in sözleri, Ortadoğu’daki karmaşık durumu ele alırken, siyasi liderlerin dilinin ve yaklaşımlarının ne denli hassas olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Filistin tarafında, bu açıklamalar, barış umutlarının solmasına ve uluslararası adalete olan inancın sarsılmasına yol açarken, bölgedeki insani krizin ve siyasi açmazın daha da derinleştiği endişesini güçlendirdi. Barışın tesisi için atılacak her adımda, tüm tarafların acılarının ve haklarının eşit bir şekilde gözetilmesi gerektiği mesajı, bu olayla birlikte daha da yüksek sesle dile getiriliyor.