İsrail askerleri 66 yaşındaki Filistinli adamı öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında, Filistinli Ziyad Ebu Helil hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu El Halil kentinin Devra beldesine baskın düzenledi. 66 yaşındaki Ebu Helil, evine yapılan baskında İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi ve aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi. Ebu Helil'in ölümü, El Halil'de büyük bir öfkeye neden oldu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı. Bu süreçte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 742 Filistinli hayatını kaybetti.