İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu taburcu edildi

İsrail Başbakanı'nın tedavi için yatırıldığı Sheba Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün "susuz kalarak fenalaştığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan testlerin ardından kalp ritminde herhangi bir bozukluğa rastlanmadığı" belirtildi.

Netanyahu'nun kalp sağlığını izlemek için vücuduna bir cihaz takıldığı kaydedildi.

Cumartesi günü hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki İsrail Başbakanı, yayınladığı video mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu, "sıcak hava dalgası sırasında güneş altında susuz kaldığını bu nedenle rahatsızlandığını" açıklamıştı.

Netanyahu'nun geceyi hastanenin kardiyoloji servisinde geçirdiği ve bugün yapılması planlanan haftalık kabine toplantısının ertelendiği duyurulmuştu.