İsrail Başbakanı Netanyahu ‘Hamas üyesi olan herkes ölüdür’

Netanyahu, Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi ve ABD’nin desteğinin kritik olduğunu söyledi.

Acil Durum Hükümeti Kuruldu

Netanyahu, muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İsrail’de “acil durum hükümeti” kurulduğu duyuruldu. Bu hükümetin savaşla ilgili olmayan herhangi bir karar almayacağı belirtildi.

Hamas’a Karşı Savaş Kabinesi

Netanyahu, Hamas’ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu yineleyerek, Hamas’ı yok etmek için kararlı olduklarını ifade etti. Netanyahu, savaş kabinesinin kendisi, Gantz ve Gallant’tan oluştuğunu açıkladı. Muhalefet liderlerinden Yair Lapid ise savaş kabinesine katılmadı.

Gantz: Şimdi Savaş Zamanı

Gantz ise, kendilerini güvende hissetmeyen İsraillileri anladığını belirterek, İsrail’in bölgedeki en güçlü orduya sahip olduğunu söyledi. Gantz, acil durum hükümetine katılmasının siyasi olmadığını aktararak, “Bu bizim kaderimiz için bir ortaklık” dedi. Gantz, “Barış zamanı var, savaş zamanı var, şimdi savaş zamanı” dedi.

Gallant: Dünyanın Gördüğü En Kötü Terör Saldırısı

Gallant ise, Hamas’ın saldırılarını “dünyanın gördüğü en kötü terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “Olanlar 1945’ten bu yana Yahudi halkının başına gelmedi” dedi. Gallant, Gazze’deki DEAŞ’ın yeryüzünden silineceğini ve İsrailli çocukları öldürdükleri için kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.