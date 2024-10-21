İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

İsrail’in Beyrut’un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah’a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.

Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Beyrut’ta Hizbullah’a ait finansal kurumları hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen “Karz-ı Hasen” (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12’ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Irak’tan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) Ürdün Vadisi yakınlarında düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamanın, Irak’taki İslami Direniş Örgütü’nün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan bir askeri hedefe İHA gönderildiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

Son Haberler
Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ’da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
Tekirdağ’da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
7 milyon kaçak makaron ele geçirildi
7 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Ağaçtan aşağı inmeyen yavru kedi bakın nasıl ikna edildi
Ağaçtan aşağı inmeyen yavru kedi bakın nasıl ikna edildi
İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi
İsrail Beyrut’a 12 hava saldırı gerçekleştirdi