İsrail bir evi vurdu: 29 Filistinli hayatını kaybetti. 13 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Sidra bölgesindeki Ed-Derec Mahallesi'nde Yafa Caddesi'nde bulunan Filistinli "Et-Tabatibi" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Diğer taraftan İsrail ordusuna ait helikopterlerin, Gazze kentinin Zeytun, Şucaiyye ve Rimal mahallelerinde en az 3 evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise sivil savunma ekipleri yıkılan binaların enkazından 13 kişinin çürüyen cesetlerini çıkardı.