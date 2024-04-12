İsrail bir evi vurdu: 29 Filistinli hayatını kaybetti. 13 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA
İsrail bir evi vurdu: 29 Filistinli hayatını kaybetti. 13 kişinin çürümüş cesedine ulaşıldı
İsrail’in bir eve düzenlediği saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybederken Han Yunus kentindeki El-Emel Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazından 13 kişinin de çürümüş cesedi çıkarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı habere göre, İsrail ordusu Gazze kentinin Sidra bölgesindeki Ed-Derec Mahallesi'nde Yafa Caddesi'nde bulunan Filistinli "Et-Tabatibi" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Diğer taraftan İsrail ordusuna ait helikopterlerin, Gazze kentinin Zeytun, Şucaiyye ve Rimal mahallelerinde en az 3 evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise sivil savunma ekipleri yıkılan binaların enkazından 13 kişinin çürüyen cesetlerini çıkardı.

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