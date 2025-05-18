İsrail bir kez daha Gazze’de sivilleri hedef aldı: En az 35 ölü

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, bu kez Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara yapılan saldırılarda en az 35 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Ölü ve yaralıların, Kuveyt Sahra Hastanesi ve Nasır Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Saldırılar sonrasında yaşanan korku dolu anlar ise amatör kameralara yansıdı.

ÖLÜ SAYISI 53 BİN 200'Ü AŞTI

Gazze’de ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen saldırılarını yoğunlaştırmaya devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272’ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673’e yükseldiği bildirildi.