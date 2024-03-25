İsrail BMGK'nın ateşkes kararını tanımadı. Gazze'de savaşa devam mesajı

İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği katliam sürerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yaşanan katliama yönelik ateşkes tasarısı geçti.

BMGK’da yapılan oylamada, 14 'evet', 1 'çekimser' oy çıkarken, tek çekimser oy savaşın başından itibaren İsrail’e arka çıkan ABD’den geldi.

Oylama sonrası İsrail’den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BMGK’nın kararını tanımadıklarını ve İsrailli esirlerin Hamas’ın elinde olduğu sürece operasyonları sonlandırmayacaklarını açıkladı.

“HAMAS'A BİR ALTERNATİF BELİRLEYECEĞİZ”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yapacağı ilk toplantıda Hamas'ın yok edilmesinin ve esirlerin evlerine geri dönmesinin önemini aktaracağını vurgulayan Gallant, "Henüz olmadığımız yerler de dahil olmak üzere her yerde Hamas'a karşı faaliyet göstereceğiz. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin görevini tamamlayabilmesi için (Gazze'de) Hamas'a bir alternatif belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrailli esirler Gazze'deyken savaşı durdurmaya haklarının olmadığını belirten Gallant, "Gazze'de kesin bir zaferin kazanılamaması bizi kuzeyde yeni bir çatışmaya götürebilir" diye konuştu.