İsrail bu kez de camiyi hedef aldı. Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir camiyi hedef aldı.

KAYNAK: AA
İsrail bu kez de camiyi hedef aldı. Ölü ve yaralılar var

Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

500 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail’in saldırısı, dün Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik düzenlediği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geldi. Hastane, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlattığı “Aksa Tufanı” adlı saldırının merkeziydi.

Çatışmalar Devam Ediyor

Bölgedeki çatışmalar, Hamas’ın saldırısının ardından 12’inci gününde de devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye gidecek olan insani yardımların Mısır sınırından girmesine izin verdiğini açıklamıştı. Ancak bu açıklama, İsrail’in saldırılarını durduracağı anlamına gelmiyor.

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