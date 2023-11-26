İsrail devlet televizyonu: Eilat kentinde patlama sesleri duyuldu

İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz'e kıyısı bulunan Eilat kentinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

KAYNAK: AA
İsrail devlet televizyonu: Eilat kentinde patlama sesleri duyuldu

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Kızıldeniz’e kıyısı bulunan Eilat kentine atılan iki füzeyi imha etmesi sonucu bölgede patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, "Kızıldeniz bölgesindeki iki şüpheli hava hedefine yönelik önleme füzeleri fırlatıldığı" denildi.

Yanlış tespit ihtimalinin araştırıldığına işaret edilen açıklamada, "İsrail hava sahasının ihlali tespit edilmedi ve uyarı sirenleri etkinleştirilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.

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