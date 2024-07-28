İsrail Dışişleri Bakanlığından Hizbullah açıklaması

X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Marmorstein, söz konusu roketlerin İran yapımı olduğunu ve Hizbullah’ın cephaneliğinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca, “Cumartesi günkü saldırı Hizbullah’ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail, meşru müdafaa hakkını kullanacak ve saldırıya yanıt verecektir” şeklinde konuştu.

Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah'ın terör örgütü olarak ilan edilmesi çağrısında bulunarak, “Lübnan için yıkıcı olacak bir tam ölçekli savaşın önlenmesinin tek yolu, Hizbullah'ı BMGK’nın 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bu adımı diplomatik olarak atmak için artık son fırsattayız” dedi.