İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı

Kaynak: AA
İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı
İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberleri teyit etti.

İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığını doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, mühendislik çalışması yürütüldüğü ve bu kapsamda pompalar ile borular aracılığıyla tünellere su basıldığı kaydedildi.

Açıklamada, su yolları ve toprağın analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Ordu açıklamasında, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
New York’un altında gizemli Sinagog. Şehrin altındaki gizli tünellerden Yahudi fışkırdı
İsrail korkunç 'plan'ı devreye soktu: Tünellere deniz suyu pompalanmaya başlandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Tünelleri suyla doldurmak iyi bir fikir
İsrail askerleri Gazze'deki tünellere girdi. İşte dünyanı konuştuğu o tüneller
İsrail ordusu Gazze’deki kaçış tünellerini imha etti. İsrail’deki Türk gazetecilere görüntüleri dağıttılar
Hamas'ın Gazze'deki ‘örümcek ağı’ tünelleri ilk kez bu kadar net görüntülendi
Son Haberler
Kilise saldırısında geri gönderme merkezi detayı! Gündem
Kilise saldırısında geri gönderme merkezi detayı!
Siyasette değişim halkta karşılık buldu Yazarlar
Siyasette değişim halkta karşılık buldu
KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Anti estetik Yazarlar
Anti estetik
Mustafa Kemal Paşa’nın Evliliği Yazarlar
Mustafa Kemal Paşa’nın Evliliği
Ocak ayı açlık yoksulluk sınırı Yazarlar
Ocak ayı açlık yoksulluk sınırı