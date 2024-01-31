İsrail doğruladı: Tünellere deniz suyu pompalandı

İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığını doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, mühendislik çalışması yürütüldüğü ve bu kapsamda pompalar ile borular aracılığıyla tünellere su basıldığı kaydedildi.

Açıklamada, su yolları ve toprağın analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Ordu açıklamasında, "Son yıllarda, İsrail ordusu ve İsrail güvenlik makamları tarafından geliştirilen bu yolla, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeraltı altyapısına karşı operasyon düzenlenmektedir." ifadelerine yer verildi.