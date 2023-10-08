İsrail, Gazze Şeridi’ne tank ve asker sevkiyatı başlattı. Kara operasyonu an meselesi

İsrail, Gazze Şeridi’ne asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatı başlattı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne tank ve asker sevkiyatı başlattı. Kara operasyonu an meselesi

Hamas'ın başlattığı ‘Aksa Tufanı’ operasyonu sonrası İsrail, Gazze Şeridi'ne asker, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapmaya başladı.

İsrail ordusunun elinde bulunan en gelişmiş tanklar olan Merkava Mark IV’leri taşıyan konvoya ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Bölgeden paylaşılan video kayıtlarda yol boyu tank ve zırhlı araç taşındığı görünüyor.

NETANYAHU: GAZZE'Yİ TERK EDİN

Aynı saatlerde Gazze halkına seslenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız. Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." diye konuştu.

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