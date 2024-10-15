İsrail Gazze’de 2 ayrı bölgeyi vurdu! Ölüler var

İsrail ordusu, Filistin'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Yerel yetkililere göre, Gazze Şeridi'ndeki Bani Suheyla şehrinde bir eve yapılan hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya yönelik saldırıda ise en az 4 kişi öldü. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında defalarca Filistinli sivilleri hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı ise 98 bin 684'e yükseldi.