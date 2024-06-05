İsrail Gazze’de el yükseltti. 50 bin asker daha.

İsrail ordusu radyosunun duyurusuna göre, Tel Aviv hükümetinin, kuzeydeki (Lübnan) çatışmalara hazırlık maksadıyla yedek asker sayısının 300 binden 350 bine çıkarılması konusunda orduya izin verdi.

LÜBNAN DEĞİL GAZZE YÜZÜNDEN

Israel Today gazetesinde yer alan haberde ise İsrail ordusunun yedek asker kotasını 300 binden 350 bine yükseltilmesinin kuzeye yönelik operasyon hazırlığıyla ilgili olmadığı iddia edildi. Gazete, asker sayısında yükseltmeye gidilmesinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların uzamasıyla ilgili olduğu öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri haberler yorumcularından İtay Blumental de İsrail ordusunun, hükümetin onayına sunulacak yedek kotasındaki artışın ülkenin kuzeyiyle (Lübnan sınırı) ilgili olmadığını dile getirerek Refah bölgesine dikkat çekti.

Blumental, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun yedek asker kotasının 50 bin kişi daha artırılması kararının Refah’taki operasyonlarda planlanan fazla askeri kayıp olmasına bağladı.

İsrail hükümetinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayarak sessizliğini korudu.

"MÜZAKERELER SADECE ATEŞ ALTINDA YÜRÜTÜLECEK"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile olası esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin "sadece ateş altında yürütüleceğini" dile getirdi.

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından basın mensuplarına konuştu.

Müzakerelere rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" devam edeceği mesajını veren Gallant, "Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Gallant, Hamas ile yapılacak her türlü müzakerenin sadece ateş altında yürütüleceğini söyledi.