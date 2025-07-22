İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor! Çadırlar hedef alındı, 14 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor! Çadırlar hedef alındı, 14 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İsrail ateşkes çağrılarına oralı bile olmadıİsrail ateşkes çağrılarına oralı bile olmadı

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

İsrail Gazzelileri öldürüyor! Onlarca kişi hayatını kaybettiİsrail Gazzelileri öldürüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

Son Haberler
Yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı
Yaşlı adamı 4 milyon 250 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı
CHP'li Gürer'den TÜİK verilerine tepki: Sofrada eksilen lokma konuşulmalı
CHP'li Gürer'den TÜİK verilerine tepki: Sofrada eksilen lokma konuşulmalı
İdrar şikayetiyle başvurmuştu testisinde 20 santimlik tümör çıktı!
İdrar şikayetiyle başvurmuştu testisinde 20 santimlik tümör çıktı!
Manisa’da kan donduran cinayet! Genç kız eşarpla boğuldu
Manisa’da kan donduran cinayet! Genç kız eşarpla boğuldu
Altın ve dolarda 48 saat içinde kıyamet kopacak. İslam Memiş "Hazır olun" diyerek açıkladı
Altın ve dolarda 48 saat içinde kıyamet kopacak. İslam Memiş "Hazır olun" diyerek açıkladı