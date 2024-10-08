İsrail Gazze'deki su dolum istasyonunu bombaladı! Ölüler var

Görgü tanıkları, İsrail keşif uçağının Hirbet el-Ades bölgesindeki su dolum noktasında bulunan bir grup Filistinliyi hedef aldığını ve saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti. Gazze-Avrupa Hastanesi kaynakları da saldırının ardından hastaneye 8 Filistinlinin naaşının getirildiğini doğruladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını son iki gün içinde yoğunlaştırdı. Bu saldırılar, İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü bir yıllık soykırım savaşının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık olarak 7 Ekim 2023'te İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli hayatını kaybetti ve 97 bin 303 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 730 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve İsrailli yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere 744 Filistinli hayatını kaybetti.