Gazze'de barış planının ilk aşaması, İsrail ve Hamas tarafından resmen kabul edildi. İsrail basınına göre ordu kısmen geri çekilmeye başladı. Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye insani yardım akışının da 72 saat içinde başlaması öngörülüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’lük bölümünü kontrol altında tutacağı bir hatta çekilecek.

Beyaz Saray’ın geçen hafta paylaştığı haritaya göre bu, üç aşamalı çekilme planının ilk adımını oluşturuyor.

Geri çekilmenin ardından 72 saatlik bir süreç başlayacak ve Hamas’ın elindeki 20 canlı rehine bu sürede serbest bırakılacak. 28 rehinenin cenazelerinin iadesi ise ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek.

İsrail’in ayrıca 250 ömür boyu hapis cezası almış Filistinli mahkumu ve Gazze’den tutuklu bin 700 kişiyi serbest bırakacağı bildirildi. Hamas’ın sunduğu listede çok sayıda önde gelen isim yer alıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 aşırı sağcı bakan "hayır" oyu kullanmıştı.

ATEŞKES ONAYLANDIKTAN SONRA SALDIRDILAR

İsrail bir yandan Gazze’den çekilirken diğer yandan ise saldırılarına devam etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bu gece ateşkes anlaşması onayladıktan sonra sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu hedef aldı.

Tanıklar ayrıca İsrail ordusuna ait tanklardan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldığını söyledi.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail askeri araçlarından yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail topçu birlikleri de güneydeki Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları attı, kent merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların sabah saatlerinde de devam ettiği öğrenildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son saldırılardaki ölü veya yaralı bilgisine dair henüz açıklama yayımlamadı.