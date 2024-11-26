İsrail Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA
İsrail Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı dile getirildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması sonucu 1 kişinin öldüğü ve İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.

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