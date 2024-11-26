İsrail Gazze'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesindeki Kişko Caddesi'ne topçu ateşiyle düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir araya gelen Filistinlileri bombalaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı dile getirildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyini bombalaması sonucu 1 kişinin öldüğü ve İsrail'in sürekli bombalaması nedeniyle ambulans ekiplerinin öldürülen kişinin cenazesine ulaşamadığı belirtildi.