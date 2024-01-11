İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'da yok edemeyeceğiz bölge yok

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'ndeki askerlerle bir araya geldi.

İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarında başarılı olduğunu savunan Halevi, Lübnan’ı hedef gösterdi.

Halevi, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Nasıl ki Gazze'de girip yok edemediğiniz bir kilometre yoksa, aynı şekilde Lübnan'da girip yok edemeyeceğiniz dayanıklı bir bölge yok.” dedi.

Askerlere, gerekli yerlere yerleştireceklerini söyleyen Halevi, “Siz de orada gereken neyse onu yapacaksınız" ifadesini kullandı.