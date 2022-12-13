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İsrail güçleri Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 14:47
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İsrail güçleri Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, Beytullahim, El-Halil, Eriha, Ramallah, Tubas, Cenin ve Kalkiliya kentlerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 21 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Öte yandan İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeybatısında, Filistinli bir aileye ait tarım amaçlı kullanılan derme çatma bir barakayı yıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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