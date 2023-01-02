İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 7 Filistinli yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Beyt Rima beldesine baskın düzenledi.

Bu duruma tepki gösterenlere, plastik ve gerçek mermiler ile göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail askerlerine, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, olayda İsrail güçlerinin gerçek mermiyle vurduğu 7 Filistinlinin yaralandığı bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor. (AA)