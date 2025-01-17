İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi ve esir takasını onayladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İsrail güvenlik kabinesi ateşkesi ve esir takasını onayladı

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog karar ile ilgili açıklamasında, "İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan ve müzakere ekibi tarafından sunulan ve rehinelerimizi eve getirecek olan rehine anlaşmasını onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümetin de bu kararı süratle onaylamasını bekliyorum. Bu, devlet ile vatandaşları arasındaki en yüksek ahdin yerine getirilmesi yönünde atılmış hayati bir adımdır" dedi.

İsrail’de güvenlik kabinesi Gazze ateşkesini görüşmek üzere toplandıİsrail’de güvenlik kabinesi Gazze ateşkesini görüşmek üzere toplandı

İsrail'in aşırı sağcı Savunma Bakanı Ben Gvir, Gazze için yapılan ateşkes anlaşması sonrası istifa edeceğini açıklamıştı.

İsrail hükümetinde Hamas ile ateşkes anlaşılmasına karşı çıkan aşırı sağcı Savunma Bakanı Ben Gvir, Gazze için yapılan ateşkes anlaşması sonrası istifa edeceğini duyurmuştu.

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