İsrail HAMAS savaşını 15 yıl önce yazmış. Savaşın gizli sebebi ortaya çıktı

15 yıl önce Aralık 2008'de İsrail "Dökme Kurşun Operasyonu (2008-2009)" kapsamında Gazze'yi işgal edişinin ardından Kanadalı yazar Michel Chossudovsky, aşağıda yazılı olan ve ODA Tv tarafından paylaşılan makale, ilk olarak Ocak 2009'da Dökme Kurşun Operasyonu kapsamında İsrail bombardımanı ve işgalinin en yoğun olduğu dönemde Global Research tarafından yayınlandı.

HAMAS, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü erken saatlerde, Askeri Şefi Muhammed Deif tarafından yönetilen "El Aksa Fırtınası Operasyonu "nu başlattı. Aynı gün Netanyahu sözde "Savaşa Hazırlık Durumu "nu teyit etti.

İsrail şimdi (7 Ekim 2023) Filistin'e karşı resmen yasadışı bir savaş ilan etti.

Askeri operasyonlar her zaman çok önceden planlanır. "El Aksa Fırtınası Operasyonu" bir "sürpriz saldırı" mıydı? Netanyahu ve geniş askeri-istihbarat aygıtının Hamas saldırısından önceden haberi var mıydı?

"El Aksa Fırtınası Operasyonu" başlatılmadan önce Filistin'e karşı topyekûn bir savaş yürütmek için dikkatlice formüle edilmiş bir plan öngörülmüş müydü?

Dr. Philip Giraldi'ye göre,

"Eski bir istihbarat subayı olarak, İsrail'in Gazze içinde çok sayıda muhbiri ve sınır duvarı boyunca grupların ve araçların hareketlerini tespit edebilecek elektronik dinleme cihazları olmadığına inanmayı imkânsız buluyorum."

[Netanyahu Gazze'deki gelişmelerden önceden haberdar mıydı ve misilleme olarak Gazze'yi haritadan silmek için bunun olmasına izin vermeyi mi seçti?" (Philip Giraldi, 8 Ekim 2023)

Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'te Gazze'ye karşı ilan ettiği yasadışı savaşın, 2008-2009'da "Dökme Kurşun Operasyonu" adı altında Gazze'yi işgalinin bir devamı olduğu da anlaşılmalıdır. Bunun altında yatan amaç, İsrail'in IDF güçleri tarafından Gazze'nin tamamen askeri olarak işgal edilmesi ve Filistinlilerin vatanlarından sürülmesidir.

Dökme Kurşun Operasyonu (2008-2009)

Gazze Filistin'e aittir. Aralık 2008'de İsrail kuvvetleri Dökme Kurşun Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'ni işgal etti. Bu işgalin gerekçesi "ısrarlı terörist faaliyetler ve Gazze Şeridi'nden İsrailli sivillere yönelik sürekli bir füze tehdidi" idi.

Gizli gündem neydi?

Dökme Kurşun Operasyonu'nun amacı Filistin'in denizdeki doğal gaz rezervlerine el koymaktı.

İşgalin ardından Filistin'in gaz sahalarına uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail tarafından fiilen el konuldu.

"Dökme Kurşun Operasyonu"ndan bir yıl sonra Tel Aviv, Doğu Akdeniz'de "İsrail açıklarında" Leviathan doğal gaz sahasının keşfedildiğini duyurdu.

O dönemde bu gaz sahası"... Doğu Akdeniz'in yaklaşık 83.000 kilometrekarelik bir alanını kapsayan Levanten Havzası'nın henüz keşfedilmemiş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en önemli saha." (i)

Aynı bölgede 2009 yılında keşfedilen Tamar sahası ile birleştiğinde, Houston, Texas merkezli Noble Energy ve ortakları Delek Drilling, Avner Oil Exploration ve Ratio Oil Exploration için İsrail için bir enerji bonanza beklentisi ortaya çıkıyor. (Bkz: Felicity Arbuthnot, İsrail: Levant'ta Gaz, Petrol ve Sorun, Global Research, 30 Aralık 2013 Gazze gaz sahaları daha geniş Levant değerlendirme alanının bir parçasıdır.

Gelişmekte olan şey, Filistin'e ait olanlar da dahil olmak üzere bu bitişik gaz sahalarının İsrail'in yörüngesine entegre edilmesidir.

Mısır'ın Sina bölgesinden Suriye'ye kadar uzanan Doğu Akdeniz kıyı şeridinin tamamının, petrolün yanı sıra büyük gaz rezervlerini de kapsayan bir alan teşkil ettiği unutulmamalıdır.