İsrail Hamas'a rehineler konusunda taviz verdi. New York Times yazdı

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki yetkiliye göre, İsrailli müzakereciler Hamas'la ateşkes görüşmelerinde önemli bir taviz verdi. Yetkililer, hâlâ Gazze Şeridi'nde tutulan bazı İsrailli rehineler karşılığında, terörizm suçlamasıyla hapsedilen üst düzey Filistinlileri serbest bırakmaya açık olabileceklerinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerecilerin İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını bir hafta içinde durduracak bir anlaşmaya yaklaştıklarına inandığını söylerken, öte yandan günün erken saatlerinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun hâlâ daha fazla askeri harekattan bahsetti. Netanyahu, İsrail ordusunun savaş kabinesine sivillerin Gazze'deki "çatışma bölgelerinden" tahliye edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Netanyahu, İsrail tarafından uzun süredir beklenen, Gazze nüfusunun yarısından fazlasının derme çatma çadırlarda barındığı güneydeki Refah kentinin işgal edilmesi yönünde işaret verdiği de anlaşıldı.

REFAH'IN İŞGALİ KOZ MU?

Netanyahu tahliye planının ayrıntılarını açıklamadı ve müzakerelerde avantaj sağlamak için işgal olasılığını sopa olarak kullanıp kullanmadığı da belli değildi. Pazar günü Hamas'ın İsrailli rehineleri serbest bırakmayı kabul etmesi halinde işgalin "biraz ertelenebileceğini" belirtti. Bölgenin sağlık yetkililerine göre pek çok ülke ve uluslararası yardım grubu, Refah'ın işgalinin kitlesel ölümlere yol açabileceği ve savaşta öldürülen Gazzeli sayısını yaklaşık 30.000'e çıkarabileceği konusunda uyardı.

15 FİLİSTİNLİ KARŞILIĞINDA 5 İSRAİLLİ ASKER

Pazartesi günü New York'ta gazetecilere konuşan Biden, çatışmayı durduracak bir anlaşma konusunda iyimser konuştu. ABD Başkanı, "Çok yaklaştık. Henüz işimiz bitmedi. Umarım önümüzdeki Pazartesi ateşkes sağlanır" dedi. İki yetkili, rehine görüşmeleri devam ederken, İsrailli müzakerecilerin ABD'nin, ciddi terör suçlarından hüküm giymiş 15 Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan beş İsrailli kadın askerin serbest bırakılması yönündeki teklifini özel olarak kabul ettiğini söyledi.

Yetkililer, görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle geçen hafta Paris'te Mısırlı, Katarlı ve ABD'li yetkililerle yapılan toplantıda isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuştu. Netanyahu hükümeti daha önce böyle bir taviz vermekten kaçınmıştı çünkü büyük terör saldırılarıyla bağlantılı Filistinlilerin serbest bırakılması, İsrailli rehineler karşılığında bile olsa, iç kamuoyunun ciddi eleştirilerine maruz kalacaktı. Netanyahu'nun ofisi, müzakerecilerin tutumu sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.