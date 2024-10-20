İsrail Hizbullah'ı vurdu! 3 kritik yönetici öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargâhını bombaladığını duyurdu. Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında da 3 Hizbullah yöneticisinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun X hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde savaş uçaklarının, Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargâhının yanı sıra yer altı silah üretim atölyesini bombaladığı iddia edildi.

"GÜNEY CEPHECESİNDE ÖNEMLİ BİR LİDER"

Açıklamada ayrıca savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tibnin bölgesine düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" olduğu öne sürülen Hac Abbas Selame ile Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in öldürüldüğü öne sürüldü.

Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun, bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.